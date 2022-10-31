Уткин вспомнил историю с шаманством накануне матча «Рубина» и ФК «Москва»

Комментатор и блогер Василий Уткин рассказал забавную историю, случившуюся накануне матча казанского «Рубина» с ФК «Москва» много лет назад.

«И еще о ритуалах, к которым прибегают в чемпионате России. ФК «Москва», приехав в Казань, обнаружил в раздевалке мертвую крысу. И рассудил так, что крыса, конечно, могла умереть от потрясения, что она оказалась в гостевой раздевалке на стадионе «Рубина» в преддверии приезда ФК «Москва», но это маловероятно. Тем более, что зверь определенно умер насильственно.

У руководства клуба возникла уверенность, что тут либо шаманили, либо захотели напугать подобием шаманства соперника.

Как бы то ни было, тогдашний босс ФК «Москва» планировал перед ответным матчем намазать для Рубина гостевую раздевалку свиным салом», - написал Уткин в своем телеграм-канале.

Напомним, ранее стало известно, что не одержавшие ни одной победы после четвертого тура «Химки» приглашали на клубную базу священника.

После 15 туров химчане с девятью очками занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице. Команда одержала всего две победы. В последнем матче подопечные Спартака Гогниева были биты в Москве «Динамо» со счетом 1:6.

«Химки» начинали сезон с Сергеем Юраном, который затем уступил свое место Николаю Писареву. Другой экс-спартаковец также долго не удержался на своем посту, и вместо него назначили Гогниева.