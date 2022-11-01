Стал известен состав судейской бригады на матч Таджикистан - Россия

Стало известно, кто рассудит сборные Таджикистана и России в товарищеском матче.

Команды выведут на поле главный арбитр Ильгиз Танташев из Узбекистана, которому будут помогать его соотечественники Тимур Гайнуллин и Андрей Цапенко, сообщает пресс-служба РФС.

Напомним, встреча пройдет в Душанбе 17 ноября.

Ранее сборная России планировала сыграть 14 ноября с Ираном, а 19-го - с Боснией и Герцеговиной, однако в дело вмешались политическая обстановка и отказ многих футболистов команды боснийцев выходить на матч против России.