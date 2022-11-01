Дмитрий Чистяков: Хотелось бы играть в «Зените» больше и получать свои минуты

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков высказался относительного игрового времени, на которое рассчитывает в клубе.

Отметим, что в текущем сезоне 28-летний футболист провел четыре матча в РПЛ.

«Мне хотелось бы играть больше и получать свои минуты, но в команде есть конкуренция. Сезон я начинал в статусе основного игрока, потом у меня была ангина. В «Зените» большая, здоровая конкуренция. Ребята использовали свой шанс и сейчас играю», — цитирует Чистякова «РБ-Спорт».

Добавим, что Дмитрий трижды выходил на поле в матчах Кубка России.