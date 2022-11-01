«КАМАЗ» вышел в 1/8 финала пути регионов ФОНБЕТ Кубка России, победив «Енисей»

Дмитрий Свищев: Украина хочет, чтобы на чемпионате мира играли страны, которые ей помогают

Председатель комитета Государственной Думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев рассказал о том, что Украинская ассоциация футбола (УАФ) потребовала от Международной федерации футбола (ФИФА) исключить сборную Ирана из числа участников чемпионата мира.