«КАМАЗ» вышел в 1/8 финала пути регионов ФОНБЕТ Кубка России, победив «Енисей»

«КАМАЗ» победил «Енисей» со счетом 2:0 в 1/16 финала пути регионов ФОНБЕТ Кубка России.
Команда из Набережных Челнов играла дома, за нее забили Захар Тарасенко в компенсированное к первому тайму время и Асланбек Сикоев на 58-й минуте.
Таким образом, «КАМАЗ» стал первым представителем 1/8 финала пути регионов. Остальные матчи на стадии 1/16 финала пойдут 2 ноября
Следующий соперник «КАМАЗа» определится путем жеребьевки.
ФОНБЕТ Кубок России
Путь регионов
1/16 финала
«КАМАЗ» (Набережные челны) - «Енисей» (Красноярск) - 2:0 (1:0)
Голы: Тарасенко, 45+1; Сикоев, 58
источник: «Советский спорт»