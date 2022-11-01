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Анзор Кавазашвили: «Локомотив» может вылететь из Высшей лиги

Известный вратарь СССР Анзор Кавазашвили оценил выступление «Локомотива» в первой половине сезона РПЛ.
01 ноября 2022 23:54

«Меня очень разочаровал «Локомотив». Не очень понятно, что творится в команде. Почему клуб, обеспеченный финансами, так плохо играет? Виновата бесконечная смена тренерских кадров или что-то другое?

Каждый человек может думать, как ему вздумается и навязывается. Сейчас «Локомотив» даёт повод многим думать, что может повторить судьбу «Спартака» в 1976 году. Тогда команда вылетела из Высшей лиги под руководством Хусаинова и Крутикова. Если так случится, то это будет не очень приятно», — цитирует Кавазашвили «Чемпионат».

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