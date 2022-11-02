«Он дерзкий»: Клопп – об игре Кварацхелии

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил игру полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии.

По словам специалиста, грузинский футболист обладает шикарной скоростью и может доставить серьезные проблемы сопернику, если не столкнется с сопротивлением при приеме мяча.

«Он действительно хорош и быстр. Когда у него есть преимущество с самого начала, то, считайте, он уже убежал. Надо играть против него в тот момент, когда он получает мяч. Если этого не делать, то нужно быть защищенным, потому что у него есть скорость. Он дерзкий, может сыграть как в штрафной, так и за пределами», – заявил Клопп британским СМИ.

В нынешнем сезоне 21-летний Кварацхелия отыграл за «Наполи» 17 матчей, забил 8 голов и отдал 10 голевых передач.