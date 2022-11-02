Черчесов вернется в Россию?

К таким шоу стоит отнести уже набравшее популярность «Это футбол». Уж не знаю, за счёт чего в первую очередь - личность ведущего, персоны экспертов, партнёрство с «ФОНБЕТ», лёгкий троллинг многих происходящих процессов в нашем футболе, или же всё это вместе взятое.

В гости к ведущим Тимуру Гурцкая, Севастиану Терлецкому и Александру Дорскому заглянул экс-спортивный директор ФК «Зенит» Игорь Корнеев:

- Самое сложное в работе спортивного директора — сохранить баланс в команде, - поделился Корнеев.

Была затронута актуальная тема ситуации в «Химках»:

- Если бы я был спортивным директором «Химок», я бы вернул Юрана. Если ты хочешь получить результат, нужно поработать над системой обороны.

Интересный поворот - с переходом Захаряна:

- Захарян — один из наиболее талантливых игроков. Его хотели подписать «Интер» и «Сассуоло». Думаю, что этим летом Захарян переподписал контракт с «Динамо». Думаю, что сейчас Захарян поплыл.

И вот - инфобомба. Речь зашла о «Локомотиве».

- Нынешнее положение «Локомотива» — это результат работы немецких специалистов. «Локомотиву» нужен уже сложившийся тренер, каким был Николич. Черчесов стал бы стопроцентным попаданием для «Локомотива». Галактионов ещё не работал под прессингом — для меня это ставка 50 на 50, - заметил Корнеев.