Терюшков внес в Госдуму законопроект об отмене признания решений CAS

Депутат Роман Терюшков и сенатор Эдуард Исаков внесли в Государственную Думу законопроект о непризнании Россией решений CAS.

- Все сборные команды России и российские спортсмены были полностью лишены права принимать участие в международных соревнованиях, организуемых международными спортивными федерациями и МОК. При обращениях ряда общероссийских федераций в CAS по данным вопросам все решения международных спортивных организаций были оставлены в силе. На основании вышеизложенного и в целях восстановления спортивного суверенитета Российской Федерации вношу предложение о признании утратившей силу статьи 36.4 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», - говорится в данном проекте.

Именно в данной статье говорится о необходимости российским федерациям принимать решение международного арбитража, высшей инстанцией которого является CAS.

Напомним, что CAS 21 ноября рассмотрит апелляции российских клубов на решение УЕФА об отстранении.

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков уверен, что CAS встанет на сторону УЕФА.