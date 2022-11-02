Первые таймы Лиги чемпионов: «Милан» побеждает «Зальцбург», «Севилья» обыгрывает «Манчестер Сити»

Завершились первые таймы заключительных матчей группового этапа Лиги чемпионов.
«Милан» благодаря голу Оливье Жиру (14-я минута) ведет в счете в домашнем матче за выход в плей-офф с «Зальцбургом» - 1:0.
«Севилья» с тем же счетом в гостях побеждает у «Манчестер Сити», забил Рафаэль Мир (31).
Также «Челси» на своем поле обыгрывает «Динамо» (Загреб) - 2:1. В матчах «Копенгаген» - «Боруссия» (Дортмунд), «Маккаби» - «Бенфика» и «Ювентус» - «ПСЖ» счет одинаковый 1:1.
Отметим, что «Ювентусу», чтобы выйти в Лигу Европу нужно сыграть лучше «Маккаби», таким образом, на данный момент «старая сеньора» занимает последнее место в своей группе.
источник: «Советский спорт»