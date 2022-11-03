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Европейские топ-клубы, в том числе «Реал» и «Манчестер Сити», интересуются Кварацхелией

Трансфер игрока оценивается в 35 млн евро.
03 ноября 2022 17:18
автор: Артур Гичунцев

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия привлек внимание европейских топ-клубов. Об этом сообщил известный инсайдер Никола Скира.

По его данным, игроком интересуются «Реал», «Ливерпуль», «Челси», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм».

Отмечается, что скауты этих клубов приезжали на матчи итальянской команды и по достоинству оценили выступление 21-летнего футболиста. Впрочем, «Наполи» не спешит расставаться с молодым хавбеком и в данный момент не готов обсуждать вопрос о его продаже.

Напомним, Кварацхелия – экс-игрок «Рубина» и «Локомотива». В Серию А он перебрался из батумского «Динамо». Переход состоялся летом 2022 года.

К слову, за неаполитанцев грузинский вингер отыграл 17 матчей, забил 8 голов и отдал 10 голевых передач.

источник: «Советский спорт»
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