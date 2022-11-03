Бруну Фернандеш заявил, что «Манчестер Юнайтед» хочет выиграть Лигу Европы

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш дал комментарий после матча шестого тура группового турнира Лиги Европы против «Реала Сосьедад» (1:0).

«Мы выиграли игру у отличного соперника - этого было недостаточно, чтобы выиграть группу, но это победа. Мы хотим выиграть турнир», - приводит слова португальца зарубежная пресса.

В плей-офф вышли англичане и испанцы. Баски заняли первое место и сыграют сразу в 1/8 финала. «Шериф» занял третье место, «Омония» замкнула турнирную таблицу группы Е, не набрав ни одного очка.