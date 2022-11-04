УЕФА назвал претендентов на лучший гол недели в Лиге Европы

Завершились матчи 6-го тура группового этапа Лиги Европы.

На официальном сайте УЕФА началось голосование по выбору лучшего гола этой стадии турнира.

Отмечается, что на награду претендуют полузащитник «Арсенала» Киран Тирни, форвард «Бетиса» Айтор Руибаль, нападающий «Лудогорца» Рик и игрок «Трабзонспора» Анастасиос Бакасетас.

Принять участие в голосовании, а также посмотреть все голы можно здесь.

Ранее стало известно, что в 1/8 финала Лиги Европы вышли «Арсенал», «Фенербахче», «Бетис», «Юнион», «Реал Сосьедад», «Фейеноорд», «Фрайбург» и «Ференцварош».

В 1/16 сыграют ПСВ, «Ренн», «Рома», «Унион», «Манчестер Юнайтед», «Мидтьюлланн», «Нант», «Монако», а также «Аякс», «Байер», «Барселона», «Спортинг», «РБ Зальцбург», «Шахтер», «Севилья» и «Ювентус».