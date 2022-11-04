«Лига стала слабее»: Зобнин – об уровне РПЛ

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин оценил выступление команды в нынешнем сезоне, отметив, что уровень чемпионата России стал ниже.

«Мы растем как команда, у нас молодые ребята. Может, где‑то нестабильные, но мы проводим достаточно хороший сезон. Даже с учетом того, что лига у нас стала слабее откровенно, на нашем классе невозможно обыгрывать вполноги условные «Торпедо» или «Химки», – сказал хавбек пресс-службе красно-белых.

Напомним, этим летом «Спартак» возглавил испанский тренер Гильермо Абаскаль. Под его руководством москвичи занимают 2-е место в РПЛ, набрав 32 очка.

Что касается РПЛ, то ранее ведущие легионеры чемпионата приняли решение покинуть Россию из-за непростой геополитической ситуации.