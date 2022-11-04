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Гвардиола – о Пике: Он счастлив закончить карьеру в «Барселоне»

Испанский футболист играет за каталонский клуб с 2008 года.
04 ноября 2022 16:37
автор: Глеб Шевяков

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола отреагировал на решение защитника «Барселоны» Жерара Пике завершить карьеру футболиста.

Отмечается, что матч 13-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Альмерией» станет последним в карьере 35-летнего испанца.

«Я удивился, услышав эту новость. В ранние годы он играл в Англии, а затем построил прекрасную карьеру в «Барселоне». Это футболист высочайшего класса. Всем топ-клубам нужны такие игроки. Он выиграл все в «Барселоне» и сборной Испании. Я думаю, он счастлив закончить карьеру в составе каталонцев», – приводят слова Гвардиолы британские СМИ.

Ранее сообщалось, что экс-игрок мадридского «Реала» Серхио Рамос обратился к партнеру по сборной Испании и пожелал ему наслаждаться жизнью.

Напомним, что Пике выступает за «Барселону» с 2008 года. За все время в клубе испанский защитник отыграл 615 матчей, забил 53 гола и отдал 15 результативных передач. В составе каталонской команды он трижды становился победителем Лиги чемпионов и восемь раз был чемпионом Ла Лиги.

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