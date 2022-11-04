Зобнин рассказал о методах работы Абаскаля: Он комбинирует кнут и пряник

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал, как главный тренер команды Гильермо Абаскаль пытается наладить игру команды.

По словам футболиста, испанский наставник тщательно подходит к теории, но при случае 33-летний специалист может и включить жесткую критику.

«Например, после матча с «Химками» у нас был очень долгий разбор игры – наверное, около часа теория была. И он нас по некоторым моментам… Использовал кнут, скажем так. Поэтому не могу сказать, что он всегда использует «метод пряника». Он комбинирует кнут и пряник», – рассказал Зобнин клубной пресс-службе.

Напомним, Абаскаль возглавил красно-белых минувшим летом. В данный момент «Спартак» идет на 2-й позиции в РПЛ, набрав 32 очка и уступает лидирующему «Зениту» 7 баллов.