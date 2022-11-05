Сборная России сыграет с Узбекистаном 20 ноября

20 ноября сборная России сыграет с командой Узбекистана в товарищеском матче. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Встреча пройдет в Ташкенте на Центральном стадионе «Пахтакор» и начнется в 15.00 по Москве.

«Национальная команда Узбекистана – на 77 месте в рейтинге ФИФА. В 2011 году играла в полуфинале Кубка Азии. Чемпион Азиатских игр 1994 года. Лучший бомбардир и капитан сборной – игравший в «Ростове» Эльдор Шомуродов, сейчас выступающий за итальянскую «Рому». Главный тренер – словенский специалист Сречко Катанец», – сказано в сообщении РФС.

К слову, за три дня до матча со сборной Узбекистана подопечные Валерия Карпина встретятся с командой Таджикистана. Этот матч состоится в Душанбе и стартует в 18.00 мск.