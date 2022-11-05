Кроос назвал идеального тренера в своей карьере

Полузащитник «Реала» Тони Кроос заявил журналистам, что благодаря Хосепу Гвардиоле стал сильнее как футболист.

По словам немецкого хавбека, именно испанский тренер помог ему выйти на новый уровень, поскольку прекрасно чувствовал его способности.

«Гвардиола боролся до последнего дня, чтобы удержать меня в «Баварии». Если нужно выбрать только одного тренера, который идеально подходит для моей игры, то это Гвардиола.

Мне действительно понравился год, проведенный с ним, он значительно повлиял на меня», – заявил футболист испанским СМИ.

Напомним, Кроос и Гвардиола работали в «Баварии» с 2012 по 2014 год. Затем немецкий хавбек подписал контракт с «Реалом», где и выступает по сей день.