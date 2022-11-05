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Клаудиньо, Вендел и Малком выйдут в стартовом составе «Зенита»

Действующий чемпион России принимает грозненский «Ахмат» в матче 16-го тура РПЛ.
05 ноября 2022 15:44
автор: Александр Евграфов

«Зенит» и «Ахмат» опубликовали стартовые составы на матч 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

С первых минут в составе действующего чемпиона России на газон «Газпром Арены» в Санкт-Петербурге выйдут: Кержаков, Караваев, Чистяков, Дуглас Сантос, Ловрен, Кузяев, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Малком, Сергеев.

У гостей в составе заявлены: Шелия, Семёнов, Быстров, Богосавац, Тимофеев, Камилов, Олейников, Швец, Садулаев, Харин, Конате.

После первого круга чемпионата «Зенит» с 39 очками лидирует в турнирной таблице, грозненский «Ахмат» набрал 23 очка и занимает седьмое место в чемпионате.

Начало матча в 16:30 по московскому времени.

источник: «Советский спорт»
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