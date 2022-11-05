Клаудиньо, Вендел и Малком выйдут в стартовом составе «Зенита»

«Зенит» и «Ахмат» опубликовали стартовые составы на матч 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
С первых минут в составе действующего чемпиона России на газон «Газпром Арены» в Санкт-Петербурге выйдут: Кержаков, Караваев, Чистяков, Дуглас Сантос, Ловрен, Кузяев, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Малком, Сергеев.
У гостей в составе заявлены: Шелия, Семёнов, Быстров, Богосавац, Тимофеев, Камилов, Олейников, Швец, Садулаев, Харин, Конате.
После первого круга чемпионата «Зенит» с 39 очками лидирует в турнирной таблице, грозненский «Ахмат» набрал 23 очка и занимает седьмое место в чемпионате.
Начало матча в 16:30 по московскому времени.
источник: «Советский спорт»