«Спартак» и «Сочи» сыграли вничью

Московский «Спартак» потерял очки в Сочи. Команда Гильермо Абаскаля сыграла вничью с одноименным клубом – 1:1.

Счет был открыт на 7-й минуте: отличился нападающий красно-белых Квинси Промес. Черноморский клуб ответил точным ударом защитника Кирилла Заики (44-я минута).

Таким образом, «Спартак» набрал 33 очка и довел беспроигрышную серию до 7 матчей. После игры с «Сочи» столичный клуб идет на 2-й позиции. У «барсов» – 22 очка и 9-е место.

В следующем туре столичный гранд сыграет с «Локомотивом». Встреча пройдет 12 ноября, а «Сочи» днем позже проведет матч с «Химками».РПЛ. 16-й тур

«Сочи» – «Спартак» – 1:1 (1:1)

Голы: 0:1 – 7 Промес, 1:1 – 44 Заика.

«Сочи»: Заболотный, Заика (Сиссако, 63), Терехов, Маргасов, Миладинович, Макарчук, Юсупов, Цаллагов, Шипунов (Сарвели, 41), Жоаозиньо (Кравцов, 81), Мелкадзе.

«Спартак»: Селихов, Джикия, Маслов, Хлусевич, Зобнин, Пруцев, Игнатов (Зиньковский, 74), Денисов (Классен, 88), Промес, Соболев (Литвинов, 58), Николсон (Мелешин, 73).

Предупреждения: Соболев (11), Хлусевич (37).