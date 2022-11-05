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«Манчестер Юнайтед не планирует продавать ван де Бека

Действующее соглашение футболиста рассчитано до лета 2025 года.
05 ноября 2022 16:22

«Манчестер Юнайтед не собирается продавать полузащитника Донни ван де Бека. Об этом сообщает зарубежная пресса.

По данным источника, наставник »красных дьяволов» Эрик тен Хаг рассчитывает на игрока, но готов на полсезона отдать его в другой клуб.

Напомним, что ван де Бек перебрался в стан манкунианцев из амстердамского «Аякса» в сентябре 2020 года за 39 миллионов евро. С тех пор он провел за команду 55 матчей, забил два гола и отдал две результативные передачи.

Действующее соглашение игрока рассчитано до лета 2025-го. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 20 млн евро.

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