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«С Чистяковым все ясно». Геннадий Орлов - о результативной ошибке защитника «Зенита»

Петербургский клуб уступил «Ахмату» со счетом 1:2.
05 ноября 2022 23:37

Известный комментатор и журналист Геннадий Орлов отреагировал на результативную ошибку защитника Дмитрия Чистякова в матче 16-го тура чемпионата России против «Ахмата» (1:2).

«С Чистяковым и так уже все ясно. Он же давал интервью, что он получает мало игровой практики, что ему хотелось бы больше, он недоволен», - приводит слова Орлова РБ-Спорт».

Команда Сергея Семака потерпела первое поражение в РПЛ и с 39 очками продолжает лидировать в турнирной таблице. Подопечные Сергея Ташуева поднялась на шестую позицию, имея в своем активе 26 очков.

В следующем туре «Зенит» сыграет в Москве против «Торпедо» (12 ноября), а «Ахмат» отправится в гости к «Нижнему Новгороду» (11 ноября).

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