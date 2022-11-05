Михайлов считает, что «Нижний Новгород» заслужил победу над ЦСКА

Полузащитник «Нижнего Новгорода» Ярослав Михайлов дал комментарий после победы над ЦСКА (1:0) в матче 16-го тура чемпионата России.

«Действовали очень собранно, самоотверженно и дисциплинированно и заслужили эту победу. Сейчас немного разрядились, успокоились. Теперь будем двигаться дальше», - приводит слова футболиста пресс-служба нижегородского клуба.

Команда Владимира Федотова с 29 очками располагается на третьей позиции турнирной таблицы РПЛ. Подопечные Михаила Галактионова находятся на 12-й строчке, имея в своем активе 16 очков.

В следующем туре ЦСКА отправится в гости к «Динамо» (13 ноября), а «Нижний Новгород» сыграет на домашнем стадионе против «Ахмата» (11 ноября).