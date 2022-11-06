Врач «Бохума» ударил ногой футболиста своей команды (видео)

Врач «Бохума» вместо того, чтобы помочь лежавшему на поле футболисту своей команды Антони Лосилле сначала ударил его ногой по лицу.

Подобный случай произошел в гостевом матче «Бохума» против дортмундской «Боруссии» (0:3) в 13-м туре бундеслиги.

К слову, Лосилла доиграл матч до конца.

Добавим, что «Бохум» с 7 очками занимает предпоследнее 17-е место в турнирной таблицу.

В следующем туре команда из одноименного города примет на своем поле другую «Боруссию», из Менхенгладбаха. Игра пройдет 8 ноября.