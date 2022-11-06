Мостовой - об уходе Дзюбы из «Адана Демирспор»: В Турции сильный чемпионат, на порядок выше нашего

Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о возможном уходе Артемы Дзюбы из турецкого «Адана Демирспор».

Напомним, что, по информации различных инсайдеров, Дзюба и турецкий клуб прекратили сотрудничество по взаимному согласию из-за задержек заработной платы.

«В Турции Дзюба столкнулся с тем, что мешает многим игрокам, не знающим, каково играть за границей. В возрасте 34 лет поехать туда — это смелый шаг. Где еще он сможет заиграть? Скорее всего, здесь будет. В Турции очень сильный чемпионат, на порядок выше нашего, там много хороших футболистов. Посмотрел состав клуба Дзюбы — иностранцев восемь хорошего уровня, тренер — Монтелла. Конечно, непросто», - приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».

Дзюба стал игрокoм «Адана Демирспор» в августe, покинув петeрбургский «Зeнит» на прaвах свободного агентa. Росcиянин провeл за команду пять матчeй и забил один гол.

«Адана Демирспор» на данный занимаeт четвертое место в таблице чeмпионата Турции, набрав 23 очка в 12 мaтчах.