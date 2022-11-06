Моуринью о поражении «Ромы» в римском дерби: «Лацио» забил полгола и победил

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал поражение своей команды в римском дерби в рамках 13-го тура итальянской Серии А.

«Рома» незаслуженно проигрывает матчи прямым конкурентам. «Аталанта» нанесла один удар по воротам и победила. «Наполи» именно с нами испытывал наибольшие трудности, нежели это было ранее в сезоне. Сегодня «Лацио» забил полгола и победил. Это незаслуженные поражения. Однако сегодня нам не хватало не только голов, но и командной игры, мы распоряжались мячом слишком прямолинейно. Мы не рисковали в игре один в один, особенно наши нападающие», - приводят слова португальца итальянские журналисты.

Напомним, »Лацио» одержал победу со счетом 1:0. Единственный мяч в их составе забил Фелипе Андерсон.

Подопечные Маурицио Сарри набрали 27 очков, обошли «волков» и догнали идущую третьей «Аталанту». Команда Моуринью с 25 очками опустилась на пятое место.