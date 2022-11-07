«Все решат детали». Индзаги - о матчах с «Порту» в 1/8 финала Лиги чемпионов

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги поделился впечатлениями от результатов жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. Его команде выпал в соперники «Порту».

«Нас ждут два матча на полных стадионах при потрясающих болельщиках, которые достойны такого важного соревнования.

Мы уважаем «Порту». Это команда, которая много лет выступает в Лиге чемпионов. Их тренер Сержиу Консейсау много лет был моим партнёром в «Лацио», я очень хорошо знаю его.

Наша цель – сделать подарок болельщикам и впервые за долгое время сыграть в четвертьфинале Лиги чемпионов. Это будет совсем непросто. В двухматчевом противостоянии всё решат детали», - приводит слова специалиста итальянская пресса.

Напомним, первый матч пройдет в середине февраля в Милане, ответный - в начале марта в Португалии.

«Порту» вышел с первого места из своей группы, «Интер» стал вторым в квартете с мюнхенской «Баварией» и испанской «Барселоной».