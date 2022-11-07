Нойер рассказал, при каком условии может завершить карьеру в сборной Германии

Голкипер мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер рассказал, в каком случае он задумается об уходе из национальной команды.

«Я предполагаю, что чемпионат мира в Катаре будет для меня последним, хотя возможно, что это не так. Очевидно, это будет зависеть от исхода турнира. Если мы станем чемпионами мира, я подумаю о том, чтобы попрощаться с национальной сборной. Не боюсь говорить, что мы хотим выиграть турнир в Катаре. Но мы знаем, что нам будут противостоять многие сильные команды», - приводит слова вратаря немецкая пресса.

Напомним, Нойер уже выигрывал мировое первенство в составе национальной команды в 2014 году.

ЧМ в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Соперниками немцев по групповому этапу стали команды Испании, Коста-Рики и Японии.