Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Эриксен, переживший остановку сердца во время матча, вошел в состав сборной Дании на ЧМ-2022

Датчанин едва не умер во время игры чемпионата Европы в июне прошлого года.
07 ноября 2022 23:52
автор: Александр Евграфов

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен заявлен в сборной Дании для участия в чемпионате мира в Катаре, сообщается на сайте федерации футбола страны, опубликовавшем состав национальной сборной.

Эриксен перенес остановку сердца во время матча чемпионата Европы между сборными Дании и Финляндии в июне прошлого года. Несколько минут врачи делали непрямой массаж сердца прямо на поле. Позже 30-летнему футболисту была сделана операция по установке кардиовертера-дефибриллятора.

Кроме Эриксена в состав сборной вошли вратари: Каспер Шмейхель («Ницца», Франция), Оливер Кристенсен («Герта», Германия).

Защитниками команды заявлены: Симон Кьер («Милан», Италия), Йоаким Андерсен («Кристал Пэлас», Англия), Йоаким Мехле («Аталанта», Италия), Андреас Кристенсен («Барселона», Испания), Расмус Кристенсен («Лидс», Англия), Йенс Ларсен («Трабзонспор», Турция), Виктор Нельссон («Галатасарай», Турция), Даниэль Васс («Брондбю).

В полузащите сыграют: Томас Дилейни («Севилья», Испания), Матиас Йенсен («Брентфорд», Англия), Пьер-Эмиль Хейберг («Тоттенхэм», Англия).

В нападении заявлены следующие игроки: Андреас Сков Ольсен («Брюгге», Бельгия), Йеспер Линдстрем («Айнтрахт», Германия), Андреас Корнелиус («Копенгаген»), Мартин Брейтуэйт («Эспаньол», Испания), Каспер Дольберг («Севилья», Испания), Миккель Дамсгор («Брентфорд», Англия), Йонас Винд («Вольфсбург», Германия).

Еще пять игроков будут названы позже.

Сборная Дании на чемпионате мира, который стартует 20 ноября, сыграет в одной группе с командами Туниса, Франции и Австралии.

Это интересно:
Руслан Нигматуллин: Сборная Россия вернётся на европейскую арену
Бывший российский вратарь Руслан Нигматуллин прокомментировал новость о тренере сборной России Валерии Карпине, который продлил контракт с командой до 2024 года. Ранее российские СМИ сообщают, что до подписания нового соглашения специалист вёл переговоры с командой Армении.
08.11.2022 00:43
Футбол
Игорь Шалимов: Пиняев — одна из звёзд нынешней сборной
Бывший тренер «Краснодара» Игорь Шалимов прокомментировал итоговую заявку национальной команды России.
08.11.2022 00:15
Футбол
Игорь Стрельцов: Мне не нравится игра Дзюбы
Игорь Стрельцов, сын советского футболиста Эдуарда Стрельцова, оценил возможность перехода нападающего Артёма Дзюбы в московское «Торпедо».
08.11.2022 00:14
Футбол
Эриксен, переживший остановку сердца во время матча, вошел в состав сборной Дании на ЧМ-2022
Датчанин едва не умер во время игры чемпионата Европы в июне прошлого года.
07.11.2022 23:52
Футбол
автор: Александр Евграфов
Нойер рассказал, при каком условии может завершить карьеру в сборной Германии
Голкипер уже является чемпионом мира в составе бундестим.
07.11.2022 23:50
Футбол
автор: Александр Шульгин
Игорь Стрельцов: Мне не нравится игра Дзюбы
Игорь Стрельцов, сын советского футболиста Эдуарда Стрельцова, оценил возможность перехода нападающего Артёма Дзюбы в московское «Торпедо».
07.11.2022 23:31
Футбол
Сергей Юран: Есть время просмотреть молодых игроков на перспективу
Российский футболист Сергей Юран прокомментировал расширенный список сборной России.
07.11.2022 23:23
Футбол
Сергей Юран: Есть время просмотреть молодых игроков на перспективу
Российский футболист Сергей Юран прокомментировал расширенный список сборной России.
07.11.2022 23:08
Футбол
«Все решат детали». Индзаги - о матчах с «Порту» в 1/8 финала Лиги чемпионов
Миланский «Интер» второй год подряд выходит в плей-офф Лиги чемпионов.
07.11.2022 22:54
Футбол
автор: Александр Шульгин
Лечи Садулаев: Надо было всё доказать в матче с «Зенитом». Давно хотел попасть в сборную России
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Ахмат» Лечи Садулаев прокомментировал попадание в окончательный список сборной России на ноябрьский сбор.
07.11.2022 22:31
Футбол
Месси — чемпион, Неймар — без финала, Англия и Германия — без медалей. Подробный прогноз на ЧМ-2022
«Плеймейкер» оценил шансы всех 32 участников стартующего 20 ноября чемпионата мира по футболу в Катаре. А заодно изучил букмекерскую линию на предмет самых интересных ставок на исход турнир для той или иной сборной.
«Буду болеть за Месси и «Реал», но «Бавария» — главный фаворит». Мостовой подвел итоги жеребьевки Лиги чемпионов
Знаменитый в прошлом футболист Александр Мостовой оценил для «Плеймейкера» самые интересные пары 1/8 финала Лиги чемпионов.
Роналду против «Барселоны» — в 1/16 финала Лиги Европы! Жребий в Ньоне был беспощаден к фаворитам
В штаб-квартире УЕФА прошла жеребьевка первого раунда плей-офф Лиги Европы.
«Судилище» над зенитовцем Чистяковым и другие футбольные мемы
Главные новости футбола в картинках и видосиках.
Сразу два досрочных финала! Как жребий свел в 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» с «Баварией» и «Реал» с «Ливерпулем»
7 ноября в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Не такой уж он древний, чтобы заканчивать карьеру». Колыванов — о перспективах Дзюбы в России после Турции
Бывший нападающий сборной России Игорь Колыванов поделился с «Плеймейкером» мнением об уходе Артема Дзюбы из «Аданы» и его возможном возвращении в РПЛ.
Еженедельный розыгрыш «Джекпота» от «Лиги Ставок» 07.11.2022: на кону 16 124 853 рублей!
7 ноября 2022 года состоится очередной розыгрыш акции «Джекпот. Большой куш», которую проводит букмекерская компания «Лига Ставок».
Расклады ЧМ-2022 в группе Н: великая серия Роналду, реванш Ганы и корейская угроза
«Плеймейкер» представляет участников чемпионата мира 2022 года, которые выступят в группе Н: Португалию, Гану, Уругвай и Южную Корею.
Неделя Карпина: подписал новый контракт со сборной, обыграл «Динамо» и почти догнал «Спартак»
В завершающем матче 16-го тура РПЛ «Ростов» победил дома бело-голубых (2:1).
Золото «на одной ноге» и бронза за последнее место! Чем завершился Гран-при в Казани
Под занавес третьего этапа Гран-при России-2022 Дмитрий Алиев стал чемпионом в мужском одиночном катании, а Евгения Тарасова с Владимиром Морозовым - в парном.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика