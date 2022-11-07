Эриксен, переживший остановку сердца во время матча, вошел в состав сборной Дании на ЧМ-2022

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен заявлен в сборной Дании для участия в чемпионате мира в Катаре, сообщается на сайте федерации футбола страны, опубликовавшем состав национальной сборной.

Эриксен перенес остановку сердца во время матча чемпионата Европы между сборными Дании и Финляндии в июне прошлого года. Несколько минут врачи делали непрямой массаж сердца прямо на поле. Позже 30-летнему футболисту была сделана операция по установке кардиовертера-дефибриллятора.

Кроме Эриксена в состав сборной вошли вратари: Каспер Шмейхель («Ницца», Франция), Оливер Кристенсен («Герта», Германия).

Защитниками команды заявлены: Симон Кьер («Милан», Италия), Йоаким Андерсен («Кристал Пэлас», Англия), Йоаким Мехле («Аталанта», Италия), Андреас Кристенсен («Барселона», Испания), Расмус Кристенсен («Лидс», Англия), Йенс Ларсен («Трабзонспор», Турция), Виктор Нельссон («Галатасарай», Турция), Даниэль Васс («Брондбю).

В полузащите сыграют: Томас Дилейни («Севилья», Испания), Матиас Йенсен («Брентфорд», Англия), Пьер-Эмиль Хейберг («Тоттенхэм», Англия).

В нападении заявлены следующие игроки: Андреас Сков Ольсен («Брюгге», Бельгия), Йеспер Линдстрем («Айнтрахт», Германия), Андреас Корнелиус («Копенгаген»), Мартин Брейтуэйт («Эспаньол», Испания), Каспер Дольберг («Севилья», Испания), Миккель Дамсгор («Брентфорд», Англия), Йонас Винд («Вольфсбург», Германия).

Еще пять игроков будут названы позже.

Сборная Дании на чемпионате мира, который стартует 20 ноября, сыграет в одной группе с командами Туниса, Франции и Австралии.