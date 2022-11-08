Мальдини признали лучшим в Европе

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини признан лучшим менеджером в Европе.

Соответствующую награду бывший капитан «россонери» получил на церемонии вручения премии Golden Boy Awards 2022.

Напомним, Мальдини занимает свой пост с 2018 года. За это время «Милан» успел собрать боеспособную команду из недорогих и качественных игроков, как молодых, так и опытных. Последним штрихом стало подписание Златана Ибрагимовича, который помог клубу завоевать «скудетто» в прошлом сезоне.

В текущем розыгрыше Серии А «красно-черные» занимают второе место. Кроме того, «Милан» смог преодолеть групповой этап Лиги чемпионов и выйти в 1/8 финала турнира.