Депай не вернется в «Барселону» после восстановления от травмы  

Форвард «Барселоны» Мемфис Депай досрочно завершил выступления за каталонский клуб ради подготовки к чемпионату мира в Катаре. Об этом сообщают испанские СМИ.

Отмечается, что игрок сборной Нидерландов получил травму бедра во время матчей Лиги Наций.

По информации источника, 28-летний нападающий покинул расположение сине-гранатовых после матча с «Альмерией» (2:0) в рамках 13-го тура Ла Лиги. В данный момент нападающий находится на родине, где проходит восстановление.

Ранее сообщалось, что руководство сине-гранатовых хочет продать игрока во время зимнего трансферного окна.

Напомним, что Депай выступает за «Барселону» с лета 2021 года. В составе каталонцев он провел 41 матч, забил 14 голов и отдал две результативные передачи.