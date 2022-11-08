Британский журналист выразил уверенность, что Захарян не станет игроком «Челси»

Британский журналист Низар Кинселла высказался о проблемах с трансфером полузащитника Арсена Захаряна в «Челси».

Отмечается, что ранее генеральный директор московского клуба Павел Пивоваров сообщил о срыве перехода российского игрока.

«Мне кажется, что это правда. Шансов на успех изначально было мало. И сейчас мало что поменялось. Переход в «Челси» – его мечта, но в данный момент это просто невозможно», – приводит слова Кинселлы Metaratings.ru

Подробнее на «Чемпионате»:https://www.championat.com/football/news-4884487-zhurnalist-nizar-kinsella-podtverdil-reshenie-chelsi-prervat-peregovory-po-zaharyanu.html?utm_source=copypaste

Ранее сообщалось, что летом бело-голубые достигли договоренности о трансфере 19-летнего полузащитника в стан лондонцев, однако переход оказался невозможен по причине финансовых ограничений.

Напомним, что Захарян является воспитанником «Динамо». Его контракт рассчитан до июня 2024 года. В текущем сезоне чемпионата России он провел 19 матчей, забил три гола и отдал шесть результативных передач.