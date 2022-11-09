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ЦСКА хочет подписать вингера в зимнее межсезонье

Владимир Федотов задумал перестройку игровой схемы.
09 ноября 2022 20:42
автор: Артур Гичунцев

Этой зимой ЦСКА может подписать нового футболиста в линию полузащиты. Об этом заявил известный инсайдер Иван Карпов.

По его данным, главный тренер армейцев Владимир Федотов намерен отработать новую игровую схему во время зимних сборов и просит подписать вингера. В руководстве согласны с мнением наставника и попробуют приобрести игрока на эту позицию.

«В составе нет подмены Карраскалю и Медине, что ослабляет армейские резервы и вариативность игры. При этом при 3-5-2 кто-то из этой двойки останется в запасе», – написал Карпов в соцсети.

В нынешнем сезоне РПЛ армейцы идут на 4-й позиции в РПЛ, набрав 29 очков. От лидирующего «Зенита» московский клуб отстает на 10 очков.

источник: «Советский спорт»
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