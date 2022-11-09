Монтелла прокомментировал уход Дзюбы из «Адана Демирспор»

Главный тренер турецкого клуба «Адана Демирспор» Винченцо Монтелла высказался об уходе российского нападающего Артема Дзюбы.

Ранее стало известно, что российский футболист расторг трудовой контракт с клубом. По данным СМИ, причиной тому послужили финансовые проблемы, а именно, задолженность по зарплате.

«Я желаю Артему всего наилучшего. Это наше общее решение, которое приняли клуб и игрок. Если говорить откровенно, то Дзюба не нашел здесь возможностей для реализации своих лучших качеств», – заявил итальянский специалист турецким СМИ.

Напомним, 34-летний Дзюба перешел в «Адана Демирспор» 18 августа 2022 года. В составе турецкой команды нападающий провел 5 матчей и забил 1 гол.

Ранее сообщалось, что Дзюба получил предложение о переходе в московское «Торпедо».