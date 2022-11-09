Камавинга пропустит ЧМ-2022 по решению Дешама, Менди и Верету получат вызов в сборную Франции

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам решил отказаться от услуг полузащитника «Реала» Эдуардо Камавинга. 19-летний футболист «сливочных» не поедет на чемпионат мира в Катаре.

Как сообщил журналист Жюльен Лоренс, наставник также не будет вызывать хавбека «Астон Виллы» Люка Динь.

По его данным, Дешам возьмет на грядущие соревнования защитников Ферлана Менди («Реал») и Дайо Упамекано («Бавария»), а также хавбека «Марселя» Жордану Верету.

Напомним, турнир в Катаре стартует 18 ноября и завершится 20 декабря. Сборная Франции – действующий чемпион мира. На групповом этапе ей предстоит сыграть с командами Австралии, Дании и Туниса.