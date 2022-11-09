Дешам – о ЧМ-2022: Победить на высшем уровне очень сложно. Еще труднее сохранить титул

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался после объявления состава национальной команды на ЧМ-2022.

Напомним, французы – действующие чемпионы мира. Они сыграют в одной группе с командами Австралии, Туниса и Дании.

«Наше первая задача – пройти групповой этап. Если мы это сделаем, то мы перейдем к новой задаче. Победить на высшем уровне очень сложно. Еще труднее сохранить титул. Победить может только одна команда. Нам нужно приложить все усилия, но у нас есть и сильные конкуренты», – заявил специалист пресс-службе национальной сборной.

Первый матч на чемпионате мира французы проведут 22 ноября. Им предстоит сыграть с командой Австралии. Встреча начнется в 22.00 по Москве.