«Ференцварош» под руковдством Черчесова выиграла матче против «Пакша»

«Ференцварош» нанес поражение «Пакше» в домашнем матче 15-го тура чемпионата Венгрии.

Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.

В составе «Ференцвароша» отличились Кристоффер Захариассен (22-я минута), Райан Ммаэ (45+1) и Эндре Ботка (90+2).

У »Пакша» гол забил Лукач Боле (7). Еще один мяч Энри Уинго (40) отправил в свои ворота.

Отметим, что на 94-й минуте с поля был удален игрок «Ференцвароша».

Добавим, что команда Станислава Черчесова продолжает лидировать в турнирной таблице, набрав 31 очко в 13 матчах.