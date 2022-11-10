«Футбольный продукт устарел». Пике предложил сократить время матчей

Жерар Пике, завершающий в «Барселоне» карьеру футболиста, предложил изменить правила.

«Я понимаю, это сложно, но это происходит во всех видах спорта. Нужно создавать короткие, но увлекательные продукты. Считаю, что 90 минут — это много. Мне кажется, футбольный продукт устарел», - сказал Пике испанским журналистам.

Напомним, что Пике завершил свою карьеру в матче 15-го тура испанской примеры «Барселоны» против «Альмерии» (2:0). Однако потом 35-летний футболист был в заявке сине-гранатовых на матч с «Осасуной» (2:1) в 16-м туре.