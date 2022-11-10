«Может, атмосфера такая»: Дивеев заявил, что команды РПЛ боятся играть с «Зенитом» в Питере

Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев прокомментировал поражение армейцев в матче 5-го тура РПЛ против «Зенита» (1:2).

По словам футболиста, многие команды боятся играть с питерцами на их стадионе. Возможно, как заявил Дивеев, дело в атмосфере.

«Мы первый тайм плохо сыграли. Выходим на второй тайм – совсем в другой футбол играем. «Оренбург» 0:8 проиграл. Могли стоять в обороне и 0:1 проиграть, а так хотя бы в футбол сыграли. Почему-то все команды, которые едут в Санкт-Петербург, боятся так играть. Может, атмосфера такая», – сказал Дивеев в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 1».

Напомним, ЦСКА уступил «Зениту» со счетом 1:2. В составе красно-синих отличился Федор Чалов. У питерцев забили Малком и Густаво Мантуан. Встреча состоялась 13 августа 2022 года.