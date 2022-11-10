Калулу мечтает выиграть Лигу чемпионов с «Миланом»

Защитник «Милана» Пьер Калулу поделился ожиданиями от своей дальнейшей футбольной карьеры.

Отмечается, что французский игрок выразил сожаление по поводу своего непопадания в заявку сборной на чемпионат мира в Катаре.

«Мое будущее для меня ясно. Я всегда хочу побеждать со своей командой. Мы должны работать ради достижения высоких целей. Лига чемпионов в моем приоритете», – приводит слова 22-летнего защитника журналист Джанлука Ди Марцио.

Ранее сообщалось, что руководство «россонери» согласовали контракт с французом до 2027 года.

Добавим, что Калулу выступает за «Милан» с сентября 2020 года. В текущем сезоне он провел 20 матчей и не отметился результативными действиями.