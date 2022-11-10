«У бога был другой план для меня»: Погба – о своем отсутствии на ЧМ-2022

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба оставил запись в соцсети после объявления состава сборной Франции на ЧМ-2022.

Напомним, хавбек туринского клуба не сыграет на предстоящем турнире из-за затянувшегося восстановления после травмы.

«У бога был другой план для меня. Я буду поддерживать свою команду, свой народ, свою страну издалека, но мое сердце с ними! Желаю удачи всем, кто будет представлять нас», – написал Погба.

Французы – действующие чемпионы мира. Они сыграют в одной группе с командами Австралии, Туниса и Дании. К слову, чемпионат мира по футболу пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.