В Иране арестовали лучшего бомбардира в истории футбольной сборной

В Иране арестовали лучшего бомбардира в истории сборной по футболу Али Даеи.

По данным немецкой прессы, Даеи вместе с вратарем Хамедом Лаком должны были принять участие в траурном митинге по погибшей в ходе задержания за неправильное ношение головного убора Махсы Амини. Однако оба футболиста забрали в правительственное учреждение.

Напомним, что Даеи долгое время со своими 109 голами был лучшим бомбардиром в истории национальных команд. В 2021 году его рекорд побил нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду.