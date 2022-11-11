Месси, Ди Мария и Мартинес – в заявке сборной Аргентины на ЧМ-2022

Сборная Аргентины сыграет на чемпионате мира по футболу. Турнир пройдет в Катаре и стартует 20 ноября.
За 10 дней до старта соревнований тренерский штаб национальной команды огласил список футболистов, которые поедут на турнир.
Так, среди них оказались Лионель Месси («ПСЖ»), Анхель Ди Мария («Ювентус»), Пауло Дибала («Рома»), Леандро Паредес («Ювентус»), Лаутаро Мартинес («Интер») и другие.
Более подробная заявка выглядит так:
Вратари: Эмилиано Мартинес, Херонимо Рульи, Франко Армани.
Защитники: Науэль Молина, Гонсало Монтиэль, Кристиан Ромеро, Херман Пецелья, Николас Отаменди, Лисандро Мартинес, Маркос Акунья, Николас Тальяфико, Хуан Фойт.
Полузащитники: Родриго де Пауль, Леандро Паредес, Алексис МакАллистер, Гвидо Родригес, Алехандро Гомес, Энцо Фернандес, Эсекьель Паласиос.
Нападающие: Анхель Ди Мария, Пауло Дибала, Лионель Месси, Лаутаро Мартинес, Хулиан Альварес, Николас Гонсалес, Хоакин Корреа.
Добавим, что на групповом этапе ЧМ-2022 аргентинцы сыграют против сборных Саудовской Аравии, Мексики и Польши.