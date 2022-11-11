World Cup 2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Месси, Ди Мария и Мартинес – в заявке сборной Аргентины на ЧМ-2022

Турнир стартует 20 ноября.
11 ноября 2022 18:23
автор: Артур Гичунцев

Сборная Аргентины сыграет на чемпионате мира по футболу. Турнир пройдет в Катаре и стартует 20 ноября.

За 10 дней до старта соревнований тренерский штаб национальной команды огласил список футболистов, которые поедут на турнир.

Так, среди них оказались Лионель Месси («ПСЖ»), Анхель Ди Мария («Ювентус»), Пауло Дибала («Рома»), Леандро Паредес («Ювентус»), Лаутаро Мартинес («Интер») и другие.

Более подробная заявка выглядит так:

Вратари: Эмилиано Мартинес, Херонимо Рульи, Франко Армани.

Защитники: Науэль Молина, Гонсало Монтиэль, Кристиан Ромеро, Херман Пецелья, Николас Отаменди, Лисандро Мартинес, Маркос Акунья, Николас Тальяфико, Хуан Фойт.

Полузащитники: Родриго де Пауль, Леандро Паредес, Алексис МакАллистер, Гвидо Родригес, Алехандро Гомес, Энцо Фернандес, Эсекьель Паласиос.

Нападающие: Анхель Ди Мария, Пауло Дибала, Лионель Месси, Лаутаро Мартинес, Хулиан Альварес, Николас Гонсалес, Хоакин Корреа.

Добавим, что на групповом этапе ЧМ-2022 аргентинцы сыграют против сборных Саудовской Аравии, Мексики и Польши.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Месси, Ди Мария и Мартинес – в заявке сборной Аргентины на ЧМ-2022
Турнир стартует 20 ноября.
11.11.2022 18:23
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Конате выйдет в стартовом составе «Ахмата» в Нижнем Новгороде
Автор семи забитых мячей в чемпионате постарается увеличить свой голевой багаж.
11.11.2022 18:07
Футбол
автор: Александр Евграфов
Дмитрий Губерниев: Футбол способен вывести людей на улицы после победы
Телекомментатор Дмитрий Губерниев не согласен с мнением трехкратной олимпийской чемпионки по фигурному катанию Ирины Родниной закрыть российские футбольные клуба. Напомним, Ирина Роднина заявила, что российские команды не умеют зарабатывать, а могут только тратить средства из госбюджета.
11.11.2022 18:03
Футбол
Александр Мостовой: Невызов Рамоса, имеет место личная ситуация
Бывший футболист сборной России по футболу Александр Мостовой высказался о новости, что Давид де Хеа и Серхио Рамос не вызваны в сборную Испании на чемпионат мира.
11.11.2022 17:50
Футбол
Олег Корнаухов: У Головина высокий потенциал
Бывший российский футболист Олег Корнаухов считает полузащитника «Монако» Александра Головина достойным игроком, который достоин топовых клубов.
11.11.2022 17:36
Футбол
Владимир Быстров — Родниной: Не разбираетесь в футболе – не лезьте
Спортсмен эмоционально отреагировал на высказывание депутата Госдумы о футбольных клубах.
11.11.2022 17:27
Футбол
автор: Александр Евграфов
Бывший полузащитник «Рубина» Кварацхелия подорожал на 25 миллионов евро
Грузинский футболист поднялся в рейтинге самых дорогих игроков чемпионата Италии.
11.11.2022 17:19
Футбол
автор: Александр Евграфов
Валерий Масалитин: Сейчас такая ситуация в стране, да ещё и на эти мучения на поле смотреть…
Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин выразил мнение о предстоящем товарищеской игре национальной команды России со сборной Таджикистана.
11.11.2022 17:13
Футбол
Анзор Кавазашвили: Если получится, что Россия проиграет?
Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили оценил важность товарищеского матча национальной команды России со сборной Таджикистана. И объяснил, почему игру двух команд стоит уважать.
11.11.2022 17:11
Футбол
Стали известны все участники второго этапа Молодежной футбольной лиги
«Зенит» и «Ростов» выиграли свои группы в МФЛ
11.11.2022 17:05
Футбол
автор: Александр Евграфов
Отняли мечту и рекорд! Как великого Серхио Рамоса прокатили мимо ЧМ-2022
Один из самых авторитетных защитников мира, звезда «ПСЖ» Серхио Рамос не попал в окончательную заявку сборной Испании на чемпионат мира в Катаре.
Четверной в 25 лет? Легко! Похоже, Туктамышева готовит бомбу к московскому Гран-при
12 и 13 ноября в Москве пройдет четвертый этап Гран-при России.
Туда не ходи — сюда ходи. Что можно и что нельзя болельщикам на ЧМ-2022
Многие страшилки о стартующем 20 ноября чемпионате мира по футболу оказались фейками. А какими будут настоящие правила поведения болельщиков во время турнира в Катаре? «Плеймейкер» разбирается.
Матрасный Майк обновил рекорд! Букмекерский обзор
Главные новости из мира беттинга.
Ферстаппен не победит, и это не фантастика! Расклады на Гран-при Бразилии
11 - 13 ноября на легендарном автодроме «Интерлагос» в Сан-Паулу пройдет 21-й этап сезона «Формулы-1». «Плеймейкер» оценивает шансы пилотов и команд.
Хет-трик и сотый гол в НХЛ! Как Свечников стал супергероем (видео)
Три гола Андрея Свечникова позволили «Каролине» одержать убедительную победу над «Эдмонтоном» (7:2) в матче чемпионата НХЛ.
Кто из наших пролезет в настоящую элиту — может, Самсонова? Итоги женского теннисного сезона
В 2022 году сразу несколько россиянок поднялись в верхние этажи теннисной иерархии. Прогресс налицо, но кое-чего не хватает: хоть одной настоящей звезды и успехов на турнирах «Большого шлема».
Сенсация по расписанию. Почему СКА потерпел два поражения на Дальнем Востоке
Второе кряду поражение СКА в чемпионате совпало с развернувшейся в сети дискуссией о перегруженности календаря КХЛ.
«Мичков сильнее Бедарда, а Димидов лучше всех». Тренер молодежной сборной России — о «Лига Ставок Кубке Будущего» и не только
Главный тренер сборной России U20 Владимир Филатов поделился ожиданиями от турнира в Санкт-Петербурге, который пройдет с 13 по 16 ноября с участием молодых российских, белорусских и казахстанских хоккеистов.
«Такие соревнования сейчас — на вес золота». Главный тренер юниорской сборной России — о турнире «Лига Ставок Кубок Будущего»
Главный тренер сборной России U18 Игорь Ефимов рассказал о подготовке к представительному турниру в Санкт-Петербурге, где 13-16 ноября соперниками его подопечных станут молодежные команды России, Белоруссии и Казахстана.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика