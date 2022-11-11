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В «Химках» отреагировали на слухи о массовой распродаже футболистов

По данным СМИ, соответствующие заявление должно поступить после матча с «Торпедо».
11 ноября 2022 21:51
автор: Артур Гичунцев

Пресс-служба «Химок» прокомментировала информацию о желании руководства обновить состав в зимнее межсезонье.

Ранее сообщалось, что подмосковный клуб выставит на трансфер не менее 10 футболистов. При этом команду пополнят игроки из владикавказской «Алании».

«Мы не рассматриваем такие варианты. Кардинальных изменений не планируется», – говорится в сообщении подмосковного клуба.

В нынешнем сезоне РПЛ «Химки» занимают предпоследнее, 15-е место, набрав 12 очков, а главным тренером команды является Спартак Гогниев, работавший в прошлом сезоне с «Аланией».

источник: ФК «Химки»
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