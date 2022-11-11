«Мы расстаемся друзьями». Галактионов объявил об уходе из «Пари НН»

Главный тренер «Пари НН» Михаил Галактионов покинул свою должность. Об этом 38-летний наставник заявил после победы над «Ахматом» (2:1).

«Хочу поблагодарить весь клуб, губернатора, гендиректора, всю нашу команду. За веру, за игровую идею. Приятно, что команда поверила в нас. Принято решение завершить работу. Мы расстаемся друзьями», – сказал специалист, чьи слова приводит «Матч ТВ».

Напомним, Галактионов возглавил нижегородцев в июне 2022 года. Под его руководством команда провела 23 матча, одержала 10 побед и потерпела 9 поражений.

Ранее сообщалось, что специалист согласовал контракт с московским «Локомотивом».