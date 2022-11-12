Месси объяснил важность победы в первом матче на ЧМ-2022

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата мира, который пройдет в Катаре.

«Чувствую, что эта команда похожа на коллектив 2014 года. Причем похожа своим игровым интеллектом, что очень важно. Нам нужно успешно начать чемпионат мира, выиграть первый матч», – передает слова Месси Ole.

Напомним, чемпионат мира состоится с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Турнир будет проходить на восьми стадионах в пяти городах. Сборная России из-за санкций УЕФА лишилась возможности принять участие в мундиале.