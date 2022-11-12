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Главный тренер сборной Испании сравнил Бускетса с Надалем

Наставник «Красной фурии» намерен убедить игрока поехать в Катар
12 ноября 2022 11:28
автор: Артур Гичунцев

Главный тренер сборной Испании по футболу Луис Энрике сравнил полузащитника «Барселоны» Серхио Бускетса с 22-кратным победителем турниров «Большого шлема» Рафаэлем Надалем.

Энрике заявил, что постарается убедить чемпиона мира 2010 года и победителя Евро-2012 сыграть на еще одном мундиале.

«Я не шучу, я уже сказал ему. Если нам удастся сыграть на чемпионате мира так, как мы хотим, контролировать мяч на половине соперника, то Бускетс станет своего рода Рафой Надалем, который является первым в мире», – сказал Энрике на пресс-конференции.

Ранее был объявлен состав сборной Испании, в котором фамилия 34-летнего Бускетса не значится. Не попали в команду также голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа и защитник «ПСЖ» Серхио Рамос.

Добавим, что Испания сыграет в группе E с Коста-Рикой, Германией и Японией. Турнир пройдет с 20 ноября по 18 декабря.

источник: «Советский спорт»
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