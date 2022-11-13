Дубль Стародуба помог «СКА-Хабаровску» одержать победу над «КАМАЗом» 

Матч 18-го тура Первого лиги между «СКА-Хабаровском» и «КАМАЗом» завершился победой дальневосточного клуба со счетом 3:1.
Отметим, что в составе домашней команды дублем отметился полузащитник Дмитрий Стародуб (39-я и 65-я минуты), также гол на счету защитника Магомеда Мусалова (56). Гости ответили забитым мячом полузащитника Валентина Пальцева (87).
Таким образом, «СКА-Хабаровск» поднимается на пятую строчку в турнирной таблице, набрав 29 очков. «КАМАЗ» опускается на седьмое место, имея в своем активе 27 очков.
В следующем туре подопечные Романа Шаронова отправятся в гости к «Краснодару-2» (20 ноября). В тот же день клуб из Набережных Челнов примет на своем поле «Кубань».
Первая лига
18-й тур
«СКА-Хабаровск» – «КАМАЗ» – 3:1 (1:0)
Голы: Стародуб 39, 65. Мусалов, 56 – Пальцев, 87.