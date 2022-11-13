Маттеус оценил полузащитника «Баварии» Мусиалу в 250 миллионов евро

Экс-футболист «Баварии» Лотар Маттеус поделился мнением об игре атакующего полузащитника клуба Джамала Мусиалы.

Отмечается, что встреча против «Шальке» в рамках 15-го тура Бундеслиги стала для 19-летнего хавбека 100-й в составе мюнхенцев.

«Это просто фантастика. Мусиала очень схож с Месси. Это просто Голливуд. Он должен навсегда остаться в «Баварии» и стать легендой клуба. Я считаю, что его стоимость около 250 миллионов евро. Этот футболист точно не для продажи», – приводят слова Маттеуса британские СМИ.

Добавим, что в нынешнем сезоне Мусиала отыграл за «Баварию» 21 матч, забил 11 голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с немецкой командой рассчитан до июня 2026 года.