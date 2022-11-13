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Психолог Райс – о матче сборной России с Таджикистаном: Простых игр не бывает

Встреча между командами состоится 17 ноября.
Психолог Райс – о матче сборной России с Таджикистаном: Простых игр не бывает
13 ноября 2022 15:38
автор: Дарья Савинова
автор фото: Михаил Шапаев / РФС

Спортивный психолог Егор Райс оценил психологическое состояние сборной России в преддверии товарищеского матча Таджикистаном и указал на сложность игр несмотря на уровень соперников.

Напомним, что очная встреча национальных команд состоится 17 ноября в Душанбе. Ранее подопечные Валерия Карпина обыграли Киргизию со счетом 2:1.

– На данный момент сборная России находится между молотом и наковальней - почему? С одной стороны, они испытывают колоссальную поддержу даже тех, кто не разбирается и не имеет отношение к футболу: «наши парни - вперед!». С другой стороны, этого стоило ожидать, очередная критика со стороны «экспертов», что именно такие сборные с которыми России предстоит играть - это сейчас уровень нашей страны.

Стоит оглянуться всего на пару лет назад и вспомнить вполне неплохую, но тягучую игру против сборной Испании, где наша команда, напомню, одержала победу по пенальти. Сложный, но очень неплохой матч с Хорватией.

Да, у нас действительно очень быстро забывают хорошее, но плохое помнят всегда. Плохого, к сожалению больше, стоит признать. Что касается психологического состояния футболистов сейчас, уверен, что они должны быть сверхмотивированными, так как игр мало, а это вызов в национальную команду и совершенно любой соперник - это соперник национальной команды. Простых игр не бывает, бывают уверенные победы или разгромные поражения, поэтому, футболисты должны эмоционально подходить в максимально собранном и сконцентрированном состоянии, – сказал Райс в личной беседе корреспонденту «Советского спорта» Дарье Савиновой.

Ранее стало известно, что 20 ноября сборная России проведет еще один товарищеский матч. Ее соперником станет Узбекистан.

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источник: «Советский спорт»
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