Психолог Райс – о матче сборной России с Таджикистаном: Простых игр не бывает

Спортивный психолог Егор Райс оценил психологическое состояние сборной России в преддверии товарищеского матча Таджикистаном и указал на сложность игр несмотря на уровень соперников.

Напомним, что очная встреча национальных команд состоится 17 ноября в Душанбе. Ранее подопечные Валерия Карпина обыграли Киргизию со счетом 2:1.

– На данный момент сборная России находится между молотом и наковальней - почему? С одной стороны, они испытывают колоссальную поддержу даже тех, кто не разбирается и не имеет отношение к футболу: «наши парни - вперед!». С другой стороны, этого стоило ожидать, очередная критика со стороны «экспертов», что именно такие сборные с которыми России предстоит играть - это сейчас уровень нашей страны.

Стоит оглянуться всего на пару лет назад и вспомнить вполне неплохую, но тягучую игру против сборной Испании, где наша команда, напомню, одержала победу по пенальти. Сложный, но очень неплохой матч с Хорватией.

Да, у нас действительно очень быстро забывают хорошее, но плохое помнят всегда. Плохого, к сожалению больше, стоит признать. Что касается психологического состояния футболистов сейчас, уверен, что они должны быть сверхмотивированными, так как игр мало, а это вызов в национальную команду и совершенно любой соперник - это соперник национальной команды. Простых игр не бывает, бывают уверенные победы или разгромные поражения, поэтому, футболисты должны эмоционально подходить в максимально собранном и сконцентрированном состоянии, – сказал Райс в личной беседе корреспонденту «Советского спорта» Дарье Савиновой.

Ранее стало известно, что 20 ноября сборная России проведет еще один товарищеский матч. Ее соперником станет Узбекистан.

Карпин назвал состав сборной России на ноябрьские матчи, Чистяков – вне списка