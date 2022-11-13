«Сочи» благодаря голам Мелкадзе и Сарвели обыграл «Химки» в матче РПЛ

«Сочи» на выезде оказался сильнее «Химок» в матче 17-го тура чемпионата России. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

В составе победителей отличились Георгий Мелкадзе (33-я минута) и Владислав Сарвели (85-я).

Отметим, что на 90+2-й минуте подмосковная команда осталась в меньшинстве - удален был Данил Казанцев.

Таким образом, «Сочи» с 25 очками располагается на девятой позиции турнирной таблицы РПЛ. «Химки» находятся на 15-й строчке, имея в своем активе 12 очков.

В следующем туре «Сочи» примет дома ЦСКА, а «Химки» отправятся в гости к «Факелу». Обе игры состоятся 5 марта 2023 года.